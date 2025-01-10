У ФРН передвиборча реклама від третіх осіб вважається партійною пожертвою.

В Бундестазі розпочали перевірку розмови мільярдера Ілона Маска з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на предмет можливої незаконного внеску.

Про це повідомляє телеканал Welt.

У Бундестагу заявили, що "факти у справі наразі з'ясовують".

Маск відкрито рекламує ультраправу партію в своїй соцмережі Х (Twitter).

Вчора, 9 січня, він транслював на платформі свою розмову з Вайдель.

Неурядова організація LobbyControl раніше інформувала, що підтримка Маском "АдН" може бути незаконним партійним пожертвуванням.

В Організації кажуть, що розмова Маска з Вайдель "ймовірно, буде набагато ширше висвітлена" на X, ніж дописи звичайних користувачів.

"В цьому контексті тут, безумовно, можна говорити про політичну рекламу, оскільки платформа X зазвичай продає таке охоплення за великі гроші", – долали в організації.

Відповідно до партійного законодавства, реформованого на початку 2024 року, передвиборча реклама від третіх осіб вважається партійним внеском, а партійні пожертви з країн, які не входять до Євросоюзу - заборонені.

Тому відповідно до Закону про політичні партії, німецький Бундестаг відповідає за ретельну перевірку правильності фінансування партій та передвиборчої реклами.

Раніше і Франція закликала ЄС до жорстких дій проти втручання Маска у політику.