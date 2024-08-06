Китай повідомив про свої амбітні космічні плани до 2035-го року

Китай планує проводити від 200 до 300 космічних запусків за наступні 11 років.

Інститут фінансових досліджень Чун'ян при Китайському народному університеті опублікував доповідь, в якій передбачається, що до 2035 року економіка Китаю в світі стане найбільшою у світі.

Про це пише cpcnews.cn.

Окрім різних економічних показників у доповіді наголошується, що до середини наступного десятиліття Піднебесна проводитиме від 200 до 300 космічних запусків на рік, це сприятиме глобальній співпраці у створенні інфраструктури на Місяці та ще більше підвищить довгострокову безпеку та прогрес людської цивілізації, йдеться у доповіді.

"До 2035 року Китай проводитиме 200-300 космічних запусків на рік, крім того в інших країн може з'явитися можливість спільно з КНР розробляти місячну інфраструктуру, вносячи більший внесок у довгостроковий розвиток та безпеку людської цивілізації", – зазначають автори документа.

У ньому також наголошується, що перший китайський космонавт досягне поверхні Місяця до 2029 року. Ескперти думають, що до зазначеного терміну Китай також збільшить виробництво великих літаків до 500 одиниць на рік.