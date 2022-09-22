НОВИНИПредставник МЗС Китаю Ван Веньбін прокоментував так звані "референдуми" на окупованих територіях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай про "референдуми": Всі країни заслуговують на повагу суверенітету
Фото: fialan.info
Про це повідомляє CNN.
"Ми вважаємо, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності, що слід дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, що потрібно серйозно ставитися до законних інтересів безпеки будь-якої країни", - зазначив він.
За словами Веньбіна, Пекін готовий співпрацювати з іншими країнами, щоб "відігравати конструктивну роль у зусиллях деескалації".
Він заявив, що позиція Китаю щодо України "послідовна та чітка".
Раніше генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю заявив, що необхідно твердо дотримуватися шляхів втілення раніше визначених цілей військової реформи.
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22 09 2022 15:20 МЕДІА
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