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Китай продовжує купувати американське обладнання для виробництва чіпів попри санкції – Reuters

15 листопада 2023, 15:07
Китай продовжує купувати американське обладнання для виробництва чіпів попри санкції – Reuters
Фото: Bloomberg
Китайські компанії і далі купують американське обладнання для виробництва інтегральних мікросхем для виробництва зброї попри введені санкції.

Про це передає Reuters.

В щорічному звіті комісії уряду США з оцінки двосторонньої торгівлі з Китаєм і ризиків для нацбезпеки й економіки Штатів аналізуються обмеження, які ввела адміністрація Байдена ще рік тому і які стосуються заборони постачання до Китаю обладнання для виробництва передових чіпів на вузлі 14 нанометрів або нижче.

"Імпортери отримують дозволи на придбання обладнання, якщо вони стверджують, що в ньому використовуються старі виробничі лінії. Проте з обмеженими можливостями для перевірок кінцевого використання такого обладнання важко встановити, чи не використовується воно для виготовлення більш досконалих напівпровідників", - пише агенство. 

Документ з’явився саме тоді, коли США намагаються з’ясувати, як провідному китайському виробнику мікросхем SMIC і телекомунікаційному гіганту Huawei вдалося виготовити передовий 7-нанометровий чіп для живлення нового смартфона Mate 60 Pro попри чинні обмеження на експорт, які ввели в жовтні 2022 року. 

Крім того, Huawei і SMIC перебувають у санкційних списках США і американським компаніям вже давно заборонено постачати їм передові технології.

США закрили ключову лазівку в своїх зусиллях перекрити доступ Китаю до передових інструментів для виробництва мікросхем, переконавши Японію та Нідерланди, які мають потужні галузі виробництва обладнання, запровадити власні обмеження на їх експорт до Китаю, але КНР накопичував обладнання, користуючись розривом між обмеженнями США і аналогічними кроками Японії і Нідерландів, які ввели санкції лише в цьому році. 

Згідно з документом, із січня по серпень Китай імпортував із Нідерландів обладнання для виробництва напівпровідників на суму $3,2 млрд, а це на 96% більше, ніж за той самий період минулого року, коли було $1,7 млрд. 

Загалом за перші 8 місяців цього року обсяг імпорту Китаєм напівпровідникового обладнання з усіх країн досягнув $13,8 млрд.

В звіті немає конкретних рекомендацій щодо усунення прогалин у правилах США, але міститься заклик до Конгресу вимагати щорічної оцінки ефективності експортного контролю за обладнанням для виробництва напівпровідників.

Американські спеціалісти не виключають, що SMIC могла виготовити чип за допомогою обладнання, отриманого до нових правил від жовтня минулого року, але вони також вказують на інші варіанти отримання цією компанією необхідного обладнання.

Американсько-китайська комісія з огляду економіки та безпеки була створена в 2000 році для подання щорічного звіту до Конгресу про наслідки економічних зв’язків між Сполученими Штатами та Китаєм для національної безпеки й надання рекомендацій щодо дій уряду.

Нагадаємо, що раніше G7 разом з партнерами погодилися створити стійкі ланцюги постачання найважливіших мінералів, таких як рідкоземельні елементи, які використовуються в електромобілях.

Раніше ми писали, що уряд США має докази, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії росії в обхід санкцій.

 

Китайчіпивиробництво

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