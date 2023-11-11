Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китайські компанії і далі допомагають армії росії – Reuters

11 листопада 2023, 15:44
Китайські компанії і далі допомагають армії росії – Reuters
Уряд США має докази, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії росії в обхід санкцій.

Про це пише Reuters.

"Обладнання для російських військових потрапляє до москви в обхід санкцій. Будь-які компанії, які підтримують військові зусилля росії, можуть зіткнутися з санкціями", - заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен. 

Вона додала, що це питання було піднято під час дводенних зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

"Компанії не мають надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору. Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - сказала Йеллен. 

За її словами, уряд США вже ввів санкції проти ряду приватних фірм, в тому числі в Китаї, які допомагають рф отримувати обладнання і проти деяких фінансових установ, які можуть сприяти цим зусиллям.

Міністр фінансів вважає, що китайські фірми здебільшого приватні, але це відбувається з відома китайського уряду.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники.

Днями Китай звинуватив "Велику сімку" в затягуванні війни росії проти України.

 

Китайармія рф

Останні матеріали

Cуспільство
"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 16:30
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Cуспільство
На кону життя та свобода. Чому Україна не буде вести переговори з х..лом-терористом путіним – Пол Ніланд
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 12:35
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Політика
Черчиллі чи Чемберлени? Треба підтримувати Україну зі стратегічним терпінням – Крістін Берзіна та Джексон Джейнс
Переклад iPress – 10 листопада 2023, 00:18
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Політика
НАТО має діяти чи простіше закрити море? Балтійські та скандинавські країни думають над питанням закриття проходу для російських суден – Елізабет Бро
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 16:19
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється