Китайські компанії і далі допомагають армії росії – Reuters

Уряд США має докази, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії росії в обхід санкцій.

Про це пише Reuters.

"Обладнання для російських військових потрапляє до москви в обхід санкцій. Будь-які компанії, які підтримують військові зусилля росії, можуть зіткнутися з санкціями", - заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

Вона додала, що це питання було піднято під час дводенних зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

"Компанії не мають надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору. Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять", - сказала Йеллен.

За її словами, уряд США вже ввів санкції проти ряду приватних фірм, в тому числі в Китаї, які допомагають рф отримувати обладнання і проти деяких фінансових установ, які можуть сприяти цим зусиллям.

Міністр фінансів вважає, що китайські фірми здебільшого приватні, але це відбувається з відома китайського уряду.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники.

Днями Китай звинуватив "Велику сімку" в затягуванні війни росії проти України.