Китай продовжив місію марсохода Zhurong Апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі

Китайський апарат Zhurong завершив свою тримісячну місію, але продовжить вивчати Марс.

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ. Зазначається, що апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі. Марсохід Zhurong завершив місію тривалістю 92 земних дні. З моменту посадки на Марсі 14 травня апарат зробив знімок з посадковою платформою і проїхав 889 метрів. Нагадаємо, що марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету.

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