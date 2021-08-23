ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський апарат Zhurong завершив свою тримісячну місію, але продовжить вивчати Марс.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай продовжив місію марсохода Zhurong
Апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.
Зазначається, що апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі.
Марсохід Zhurong завершив місію тривалістю 92 земних дні. З моменту посадки на Марсі 14 травня апарат зробив знімок з посадковою платформою і проїхав 889 метрів.
Нагадаємо, що марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету.
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