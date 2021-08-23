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Китай продовжив місію марсохода Zhurong

Апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі
Китайський апарат Zhurong завершив свою тримісячну місію, але продовжить вивчати Марс.
Китай продовжив місію марсохода Zhurong Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.

Зазначається, що апарат продовжить вивчати дно стародавнього озера на Марсі.

Марсохід Zhurong завершив місію тривалістю 92 земних дні. З моменту посадки на Марсі 14 травня апарат зробив знімок з посадковою платформою і проїхав 889 метрів.

Нагадаємо, що марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету.

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23 08 2021 12:05
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