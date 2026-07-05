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Китай проведе військово-морські навчання з росією

05 липня 2026, 09:15
Китай проведе військово-морські навчання з росією
Фото: з вільного доступу
Це є частиною щорічного плану співпраці.
У липні Китай і росія проведуть військово-морські навчання у водах та повітряному просторі поблизу китайського міста Ціндао, що на березі Жовтого моря.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства оборони КНР.
 
Навчання мають назву "Морська взаємодія – 2026" (Joint Sea 2026) є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн. У китайському відомстві зазначили, що заходи спрямовані на "розв’язання проблем безпеки та сприяння підтримці миру й стабільності в регіоні".
 
Після завершення тренувань військові сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані. Водночас у Пекіні не уточнили конкретні терміни проведення навчань та чисельність сил, які братимуть у них участь.
 
Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року глава рф володимир путін відвідував Китай через кілька днів після того, як із візитом у цій країні побував президент США Дональд Трамп.
Китайвійськові навчання

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