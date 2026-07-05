Китай проведе військово-морські навчання з росією

Це є частиною щорічного плану співпраці.

У липні Китай і росія проведуть військово-морські навчання у водах та повітряному просторі поблизу китайського міста Ціндао, що на березі Жовтого моря.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства оборони КНР.

Навчання мають назву "Морська взаємодія – 2026" (Joint Sea 2026) є частиною щорічного плану співробітництва між збройними силами двох країн. У китайському відомстві зазначили, що заходи спрямовані на "розв’язання проблем безпеки та сприяння підтримці миру й стабільності в регіоні".

Після завершення тренувань військові сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані. Водночас у Пекіні не уточнили конкретні терміни проведення навчань та чисельність сил, які братимуть у них участь.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року глава рф володимир путін відвідував Китай через кілька днів після того, як із візитом у цій країні побував президент США Дональд Трамп.