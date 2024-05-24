Китай проводить імітацію ракетних ударів по Тайваню – Reuters

Також в навчаннях використовуються китайські літаки з бойовими ракетами.

Сьогодні Китай влаштував імітаційні ракетні удари по Тайваню.

В широкомасштабних навчаннях КНР використовує бомбардувальники та винищувачі з бойовими ракетами, повідомляє агенція Reuters, посилаючись на китайську державну телекомпанію CCTV.

Бомбардувальники створили кілька ударних угруповань у водах на схід від Тайваню, виконуючи імітаційні атаки в координації з військовими кораблями. Крім того, навчання також включали імітацію бомбардування іноземних суден.

Високопоставлений представник служби безпеки Тайваню заявив, що кілька китайських бомбардувальників здійснили імітацію атак на іноземні судна поблизу східного кінця протоки Баші, яка відокремлює Тайвань від Філіппін.

Він додав, що кілька китайських катерів берегової охорони також проводили навчання з "переслідування" біля східного узбережжя Тайваню, включно з імітаційними перевірками цивільних суден.

Берегова охорона Китаю заявила, що сьогодніпровела "навчання правоохоронних органів" у водах на схід від Тайваню, зосередивши увагу на тренуваннях із перевірки та ідентифікації, попередження та відбиття атак.

Видання пише, що патрулювання бойової готовності та практичні навчання в Тайванській протоці виконало китайське судно Nantong.

Дводенні навчання "Об'єднаний меч-2024А" проходять в Тайванській протоці та навколо груп контрольованих Тайванем островів.

Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю заявило, що вони мали "перевірити здатність спільно захоплювати владу, проводити спільні атаки й окупувати ключові райони".

"Ця дія абсолютно розумна, законна і необхідна для боротьби з зарозумілістю "незалежності Тайваню" і стримування втручання зовнішніх сил", - заявив представник Міністерства оборони Китаю У Цянь.