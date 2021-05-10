Китай призупинив дослідження на Марсі
Про це повідомило у вівторок Національне космічне управління Китаю, передає "Укрінформ" з посиланням на Xinhua.
Кожні два роки Марс і Земля опиняються по різні боки від Сонця на відстані 394 млн кілометрів у так званому сонячному з'єднанні Марса.
Марс знаходиться досить близько до Сонця, щоб воно заважало радіозв'язку між двома планетами. Сонце заважає зв'язку, оскільки є основним випромінювачем радіохвиль, а іонізований газ, що становить його гігантську корону, діє як бар'єр для радіосигналів.
Відзначається, що цей період закінчиться в середині жовтня, після чого два зонди відновлять зв'язок із Землею і продовжать наукові дослідження на Червоній планеті.
Нагадаємо, що вчені назвали умови польоту на Марс без шкоди для здоров’я людини
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