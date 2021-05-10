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Китай призупинив дослідження на Марсі

Марс знаходиться досить близько до Сонця, щоб воно заважало радіозв'язку між двома планетами
Китайський марсохід та орбітальний апарат призупинили дослідження на Червоній планеті, оскільки зараз посилилося сонячне електромагнітне випромінювання, яке може порушити зв'язок між зондами і Землею.
Китай призупинив дослідження на Марсі Фото: з вільних джерел

Про це повідомило у вівторок Національне космічне управління Китаю, передає "Укрінформ" з посиланням на Xinhua.

Кожні два роки Марс і Земля опиняються по різні боки від Сонця на відстані 394 млн кілометрів у так званому сонячному з'єднанні Марса.

Марс знаходиться досить близько до Сонця, щоб воно заважало радіозв'язку між двома планетами. Сонце заважає зв'язку, оскільки є основним випромінювачем радіохвиль, а іонізований газ, що становить його гігантську корону, діє як бар'єр для радіосигналів.

Відзначається, що цей період закінчиться в середині жовтня, після чого два зонди відновлять зв'язок із Землею і продовжать наукові дослідження на Червоній планеті.

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05 10 2021 13:15
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