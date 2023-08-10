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Китай різко відреагував на указ Байдена обмежити інвестиції

10 серпня 2023, 15:11
Китай різко відреагував на указ Байдена обмежити інвестиції
Фото: з вільного доступу
Пекін закликав Байдена скасувати указ про обмеження інвестицій в Китаї і назвав його актом залякування та економічного примусу, направленим на позбавлення Китаю права на розвиток.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР, повідомляє Укрінформ.

"Обмеження інвестицій американських компаній у Китаї під прикриттям національної безпеки є явним актом надмірного розширення концепції безпеки та політизації взаємодії з бізнесом, справжня мета якого полягає в тому, щоб позбавити Китай його права розвиватися та егоїстично домагатись панування США", – написано в заяві.

Китай рішуче протестує проти цих обмежень і висловив серйозний демарш американській стороні.

"Це відвертий економічний і технічний примус, акт залякування, який серйозно порушує принципи ринкової економіки та чесної конкуренції і завдає шкоди інтересам як Китаю, так і США", - заявили в МЗС Китаю.

Там додали, що президент Байден пообіцяв не намагатися від’єднатись від Китаю чи зупинити його економічний розвиток, тож закликали Сполучені Штати виконати це зобов’язання і негайно скасувати обмеження на інвестиції в Китаї, створивши сприятливе середовище для китайсько-американського ділового співробітництва.

"Китай буде уважно стежити за розвитком подій і рішуче захищати наші права та інтереси", - підсумували у відомстві. 

Нагадаємо, що Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай.
КитайінвестиціїСШАБайденуказ

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