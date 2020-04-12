ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський космічний апарат "Чан’е-5" (Chang’e 5) розгорнув прапор КНР на Місяці під час місії зі збирання зразків з поверхні супутника Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай розгорнув свій прапор на Місяці
Вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини
Фото: з вільних джерел
У п'ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор КНР, розгорнутий із зонда "Чан’е-5" на Місяці перед зльотом, повідомляє "Укрінформ". Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді.
Фото: Фото: CGTN
Зазначається, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини.
Фото: CGTN
Нагадаємо, що Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи
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04 12 2020 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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