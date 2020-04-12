Китай розгорнув свій прапор на Місяці Вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини

Китайський космічний апарат "Чан’е-5" (Chang’e 5) розгорнув прапор КНР на Місяці під час місії зі збирання зразків з поверхні супутника Землі.

Фото: з вільних джерел

У п'ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор КНР, розгорнутий із зонда "Чан’е-5" на Місяці перед зльотом, повідомляє "Укрінформ". Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді. Фото: Фото: CGTN Зазначається, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини. Фото: CGTN Нагадаємо, що Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи

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