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Китай розгорнув свій прапор на Місяці

Вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини
Китайський космічний апарат "Чан’е-5" (Chang’e 5) розгорнув прапор КНР на Місяці під час місії зі збирання зразків з поверхні супутника Землі.
Китай розгорнув свій прапор на Місяці Фото: з вільних джерел

У п'ятницю Китайське національне космічне управління оприлюднило знімок, на якому зображений національний прапор КНР, розгорнутий із зонда "Чан’е-5" на Місяці перед зльотом, повідомляє "Укрінформ". Знімки зроблені панорамною камерою, встановленою на зонді.

Фото: Фото: CGTN

Зазначається, що вперше Китай розгорнув на Місяці свій національний прапор, зроблений з тканини.

 Фото: CGTN

Нагадаємо, що Китай розпочав першу за понад 40 років космічну місію для збору місячної породи

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04 12 2020 16:38
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