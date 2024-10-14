Китай розпочав військові навчання біля Тайваню як "суворе попередження"
Сьогодні, 14 жовтня, військові КНР розпочали новий раунд військових навчань поруч із Тайванем.
Вони заявили, що це попередження "сепаратистським діям сил, які виступають за незалежність Тайваню", і не назвавши дати їх завершення, що викликало засудження з боку уряду Тайбея, повідомляє агенція Reuters.
Командування китайської армії заявило, що навчання "Joint Sword-2024B" проходять у Тайванській протоці і в районах на північ, південь і схід від Тайваню.
"Навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності", – йдеться в заяві китайського командування.
Відомтство КНР опублікувало карту, де позначено дев'ять районів навколо Тайваню, де відбуваються навчання: два на східному узбережжі острова, три на західному, один на півночі і три навколо підконтрольних Тайваню островів, розташованих поруч з китайським узбережжям.
Китайські кораблі і літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні в бойовій готовності море-повітря, блокуванні ключових портів і районів, нападі на морські і наземні цілі і "спільному захопленні всеосяжної переваги", заявило командування.
Тайванська Рада у справах континентального Китаю заявила, що останні військові навчання Китаю і його небажання відмовитися від застосування сили є "кричущими провокаціями", які серйозно підривають регіональний мир і стабільність.
"Перед обличчям подальших політичних, військових і економічних загроз, які Китай останніми днями створює Тайваню, Тайвань не відступить", – йдеться в заяві.
Представник служби безпеки Тайваню в розмові з агенством на умовах анонімності з огляду на делікатність ситуації заявив, що, на їхню думку, Китай практикує блокування тайванських портів на півночі і півдні острова і міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч прибуття іноземних сил.
Президент Тайваню Лай Цинде вже багато разів пропонував переговори з Китаєм, але отримував відмову. Він каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє, і відкидає претензії Пекіна на суверенітет.
Минулого тижня США оголосили про найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на $567 млн.