Китай розробив холодильник з абсолютним нулем температури

На відміну від традиційного холодильника, що працює з подачею рідкого гелію як допоміжного методу охолодження, прототип працює без використання рідкого гелію

Інститут фізики, що входить до складу Академії наук Китаю, розробив прототип холодильника, який забезпечує наднизьку температуру, близьку до абсолютного нуля, що є фізичною межею температури.

В інституті заявили, що розробили прототип холодильника для реалізації наднизької температури всього на 0,01 градус вище абсолютного нуля (0 за шкалою Кельвіна), який становить -273,15 градуса Цельсія.

Зазначається, що на відміну від традиційного холодильника, що працює з подачею рідкого гелію як допоміжного методу охолодження, прототип працює без використання рідкого гелію.

Він має більший внутрішній простір і більш тривалий час роботи. Також апарат більш зручний для експлуатації й обслуговування.

В Інституті додали, що прототип може працювати стабільно і безперервно, забезпечуючи температуру на 0,0109 градуса Цельсія вище абсолютного нуля.

Такі холодильники широко використовуються, зокрема у фізиці конденсованих середовищ й астрономічних дослідженнях.

Як відомо, абсолютний нуль температури — початок відліку абсолютної температури за термодинамічною шкалою (0 "нуль" за шкалою Кельвіна). Абсолютний нуль температури на 273,16 K нижчий за температуру потрійної точки води (або на 273,15 °C нижчий за нуль температури за шкалою Цельсія).