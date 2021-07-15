ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІнститут фізики, що входить до складу Академії наук Китаю, розробив прототип холодильника, який забезпечує наднизьку температуру, близьку до абсолютного нуля, що є фізичною межею температури.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай розробив холодильник з абсолютним нулем температури
На відміну від традиційного холодильника, що працює з подачею рідкого гелію як допоміжного методу охолодження, прототип працює без використання рідкого гелію
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сіньхуа.
В інституті заявили, що розробили прототип холодильника для реалізації наднизької температури всього на 0,01 градус вище абсолютного нуля (0 за шкалою Кельвіна), який становить -273,15 градуса Цельсія.
Зазначається, що на відміну від традиційного холодильника, що працює з подачею рідкого гелію як допоміжного методу охолодження, прототип працює без використання рідкого гелію.
Він має більший внутрішній простір і більш тривалий час роботи. Також апарат більш зручний для експлуатації й обслуговування.
В Інституті додали, що прототип може працювати стабільно і безперервно, забезпечуючи температуру на 0,0109 градуса Цельсія вище абсолютного нуля.
Такі холодильники широко використовуються, зокрема у фізиці конденсованих середовищ й астрономічних дослідженнях.
Як відомо, абсолютний нуль температури — початок відліку абсолютної температури за термодинамічною шкалою (0 "нуль" за шкалою Кельвіна). Абсолютний нуль температури на 273,16 K нижчий за температуру потрійної точки води (або на 273,15 °C нижчий за нуль температури за шкалою Цельсія).
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15 07 2021 11:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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