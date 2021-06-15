ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНімецькі та австралійські дослідники розробили квантовий мікроскоп, за допомогою якого науковці зможуть спостерігати за біологічними структурами, які раніше були недоступні для людського ока.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Побачити невидиме: вчені створили квантовий мікроскоп
Вони розробили квантовий мікроскоп, який дасть можливість вивчати людські клітини, дозволяючи бачити біологічні структури, які раніше були нам недоступні
Фото: nature.com
Результати розробки представлені в науковому журналі Nature.
Новий мікроскоп заснований на науці про квантову заплутаність — ефект, який Ейнштейн описав як "моторошні взаємодії на відстані". Вважається що "заплутані" об'єкти можуть впливати один на одного в будь-який момент, незалежно від відстані.
У сучасних найточніших мікроскопах використовують лазери, які мають одну очевидну негативну особливість. Через те, що їхнє світло в мільярди разів яскравіше за сонячне, крихкі біологічні системи — наприклад, клітини організму — залишалися недоступними для вивчення, адже під таким впливом вони досить швидко руйнувалися. Це навіть назвали "твердим бар'єром" мікроскопії.
Утім вчені з Університету Квінсленда і Ростокського університету зможуть його подолати. Вони розробили квантовий мікроскоп, який дасть можливість вивчати людські клітини, дозволяючи бачити біологічні структури, які раніше були нам недоступні.
За допомогою мікроскопа можна вивчати, наприклад, молекулярні коливання всередині клітини. Це допоможе вченим відрізняти здорові клітини організму від ракових. Квантовий мікроскоп видає на 35% чіткіше зображення в порівнянні з найкращими сучасними аналогами.
Проте багато вчених не сподіваються на те, що квантові мікроскопи відразу стануть звичною справою для лабораторій.
Нагадаємо, що вчені з Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium заявили, що отримали інформацію про досі відсутні 8% геному людини.
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