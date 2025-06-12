Китай скасовує мита на всі товари з африканських країн

Обсяг торгівлі з Африкою у 2024 році склав $288 млрд.

Уряд КНР погодив ввести нульове мито на 100% імпортованих товарів із 53 африканських країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном.

Про це йдеться в спільній Китайсько-африканській декларації про солідарність, підписаній міністрами закордонних справ під час форуму в місті Чанша.

"Китай готовий шляхом переговорів та укладання угоди про китайсько-африканське економічне партнерство для спільного розвитку розширити нульовий тарифний режим для 100% товарів із 53-х країн Африки, які мають дипломатичні відносини з Китаєм, окрім Есватіні, аби відкрити доступ якісній африканській продукції на китайський ринок", - заявили в уряді.

Для малорозвинених країн африканського континенту, котрі вже користуються нульовими тарифами з минулої осені, Пекін пообіцяв додаткове спрощення доступу на ринок, зокрема через полегшення інспекцій, карантинних вимог і митних процедур.

"Китай готовий співпрацювати з Африкою для прискорення реалізації партнерських заходів модернізації та співпраці в таких ключових сферах, як зелена енергетика, електронна комерція та електронні платежі, наука і технології, штучний інтелект, а також посилення співпраці в галузі безпеки, фінансів та верховенства права", - додали в заяві.

Зустріч на рівні глав зовнішньополітичних відомств відбулася 11 червня в місті Чанша.

Китайська митниця повідомила, що обсяг торгівлі з Африкою у 2024 році становив $288 млрд, що на 6% більше ніж минулого року.

Проте частка Африки в загальному товарообігу Китаю становить лише 4,7%.

Крім того, вчора Трамп оголосив про нову угоду з Китаєм.