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Трамп оголосив про нову угоду з Китаєм

11 червня 2025, 20:05
Трамп оголосив про нову угоду з Китаєм
Фото: ЕРА
Вона має повернути відносини країн у правильне русло.

В середу делегації США і Китаю погодили параметри угоди щодо торгівлі, яку мають схвалити на рівні глав держав. 

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social.

"Наша угода з Китаєм готова. Фінальне "зелене світло" для неї належить дати мені і президенту Сі Цзіньпіну", - йдеться в пості. 

Трамп додав, що проєкт угоди дозволить вирішити питання постачання рідкісноземельних металів із КНР.

"Китай постачатиме магніти і будь-які необхідні рідкісноземельні метали", - написав глава Білого дому.

Також Трамп зазначив, що Вашингтон виконає зобов'язання перед Пекіном і США дозволять китайським студентам продовжити навчання в американськ‌‌‌‌их ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌коледжах та університетах.

За його словами, щодо США в Китаї діятимуть мита 10%, а щодо Китаю - 55%.

"Відносини відмінні", - підсумував Трамп. 

Кілька тижнів тому ми повідомляли, що США анулюють візи китайських студентів у рамках ескалації репресій.

 

СШАКитай

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