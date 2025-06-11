Трамп оголосив про нову угоду з Китаєм

Вона має повернути відносини країн у правильне русло.

В середу делегації США і Китаю погодили параметри угоди щодо торгівлі, яку мають схвалити на рівні глав держав.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social.

"Наша угода з Китаєм готова. Фінальне "зелене світло" для неї належить дати мені і президенту Сі Цзіньпіну", - йдеться в пості.

Трамп додав, що проєкт угоди дозволить вирішити питання постачання рідкісноземельних металів із КНР.

"Китай постачатиме магніти і будь-які необхідні рідкісноземельні метали", - написав глава Білого дому.

Також Трамп зазначив, що Вашингтон виконає зобов'язання перед Пекіном і США дозволять китайським студентам продовжити навчання в американськ‌‌‌‌их ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌коледжах та університетах.

За його словами, щодо США в Китаї діятимуть мита 10%, а щодо Китаю - 55%.

"Відносини відмінні", - підсумував Трамп.

Кілька тижнів тому ми повідомляли, що США анулюють візи китайських студентів у рамках ескалації репресій.