США анулюють візи китайських студентів у рамках ескалації репресій

Це стосуватиметься тих, хто має зв’язки з Комуністичною партією КНР або навчається в критичних галузях.

Вашингтон планує розпочати "агресивне" скасування віз для китайських студентів.

Про це заявив державний секретар Марко Рубіо, повідомляє агенція Bloomberg.

Це посилює прагнення адміністрації Трампа щодо посилення контролю за іноземцями, які навчаються в американських університетах.

Рубіо сказав, що серед студентів, яких це торкнеться, будуть "ті, хто має зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях".

За його словами, США також посилять контроль "за всіма майбутніми заявками на отримання віз з Китайської Народної Республіки та Гонконгу".

У 2024 році Китай мав другу за кількістю студентів у США серед усіх країн після Індії. Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит про коментар, зроблений поза робочим часом.

Рішення було прийнято лише через кілька тижнів після того, як США та Китай домовилися про перемир'я у своїй тарифній війні.

Питання скасування віз тепер може стати ще однією гарячою точкою між двома найбільшими економіками світу, що потенційно може зруйнувати прогрес, досягнутий у торгівлі.

Це також посилить напруженість щодо продажу Китаю складних мікросхем та рішучості Пекіна обмежити доступ США до рідкісноземельних металів, яка тліє навіть після проривної угоди в Женеві про різке зниження тарифів на 90 днів, оскільки офіційні особи намагаються укласти ширшу угоду.

"Ці дії мають на меті побудувати стіну між двома країнами. Я не думаю, що це допоможе полегшити майбутні торговельні переговори між двома сторонами", - сказав директор Центру американських досліджень Університету Фуданя в Шанхаї Ву Сіньбо.

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