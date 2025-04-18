Китай спростував заяву Зеленського про постачання зброї росії

Заву Зеленського назвали безпідставною.

Китай назвав заяву президента України Володимира Зеленського про постачання ним росії зброї та пороху безпідставною та категорично її спростовує.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь,повідомляє Reuters.

Цзянь наголосив, що Китай ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в «українській кризі» — так Китай називає війну в Україні.

"Позиція Китаю щодо українського питання завжди була чіткою. Ми активно підтримуємо припинення вогню та припинення конфлікту, а також заохочуємо мирні переговори", — сказав Лінь Цзянь.

За його словами, Китай виступає проти безпідставних звинувачень і "політичних маніпуляцій". Він каже, що більшість компонентів зброї, які імпортує росія, походять зі США та інших західних країн.

Напередодні Зеленський сказав, що російська армія отримує від Китаю порох і артилерію — таку інформацію Україна має від СБУ та розвідки. А ще представники Китаю нібито виробляють деяку зброю на території росії.