Китай став світовим лідером за обсягом прямих інвестицій за кордоном

При цьому вплив КНР в сфері глобальних прямих інвестицій продовжував зростати: у 2020 році на неї припадало 20,2% загальносвітового обсягу

Китай в 2020 році посів перше місце в світі за обсягом прямих інвестицій за кордоном.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Китайські компанії минулого року вклали в економіки інших країн 153,7 млрд доларів, що на 12,3% перевищило показник 2019 року, йдеться в спільному звіті міністерства торгівлі, Державного статистичного управління і Державного управління валютного контролю.

При цьому вплив КНР в сфері глобальних прямих інвестицій продовжував зростати: у 2020 році на неї припадало 20,2% загальносвітового обсягу.

Інвестиції в держави уздовж "Поясу і шляху" збільшилися на 20,6% - до 22,54 млрд доларів.

До кінця 2020 року китайськими інвесторами були створені 45 тис підприємств з прямою участю в 189 країнах і регіонах світу. Сукупний обсяг прямих нефінансових вихідних інвестицій КНР досяг 2,58 трлн дол.

На створених китайськими компаніями за кордоном підприємствах в минулому році було зайнято близько 2,18 млн місцевих жителів, що становить 60,6% від загальної чисельності їх штату.

Нагадаємо, що обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції здійснюються державними підприємствами і можуть мати політичні цілі.