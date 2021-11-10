Китай став світовим лідером за обсягом прямих інвестицій за кордоном
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Китайські компанії минулого року вклали в економіки інших країн 153,7 млрд доларів, що на 12,3% перевищило показник 2019 року, йдеться в спільному звіті міністерства торгівлі, Державного статистичного управління і Державного управління валютного контролю.
При цьому вплив КНР в сфері глобальних прямих інвестицій продовжував зростати: у 2020 році на неї припадало 20,2% загальносвітового обсягу.
Інвестиції в держави уздовж "Поясу і шляху" збільшилися на 20,6% - до 22,54 млрд доларів.
До кінця 2020 року китайськими інвесторами були створені 45 тис підприємств з прямою участю в 189 країнах і регіонах світу. Сукупний обсяг прямих нефінансових вихідних інвестицій КНР досяг 2,58 трлн дол.
На створених китайськими компаніями за кордоном підприємствах в минулому році було зайнято близько 2,18 млн місцевих жителів, що становить 60,6% від загальної чисельності їх штату.
Нагадаємо, що обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції здійснюються державними підприємствами і можуть мати політичні цілі.
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