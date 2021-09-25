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Обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції

З Китаю інвестують переважно державні компанії в українські держкомпані
Обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції здійснюються державними підприємствами і можуть мати політичні цілі.
Обсяг китайських інвестицій в Україну з 2016 року збільшився вп’ятеро до 260 млн доларів, такі інвестиції Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії, зазначає "Економічна правда".

Протягом 2016-2021 років обсяг інвестицій Китаю в Україну з 50 млн доларів злетів до 260 млн доларів. Попри невелику частку загального обсягу ПІІ (прямих іноземних інвестицій), 0,5%, темпи їхнього зростання значно випереджають зростання ПІІ загалом.

"Зростання інвестицій з Китаю має бути під пристальною увагою, адже, так само як і з Росії, такі інвестиції часто здійснюються державними підприємствами та мають не лише комерційні, але і політичні цілі", -  кажуть у ЦЕС.

Так, з Китаю інвестують переважно державні компанії в українські держкомпанії. Кредити зазвичай також надають державні банки. Китайські компанії найчастіше працюють з українськими, передусім в енергетиці та сільському господарстві.

"З одного боку, зараз є перспективи посилення такої співпраці. Але з іншого боку, це залежатиме від політичних домовленостей і від того, куди їх "пустять". У нас є власні еліти, які контролюють чималу частину економіки і вони тут не хочуть бачити іноземних конкурентів", - розповів автор дослідження Дмитро Горюнов.

У МЗС роботу з Китаєм називають не політичним вектором, а "це є економічне та гуманітарне співробітництво", за словами штатного радника віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної Тараса Голуба.

Китай є найбільшим торговим партнером України. Загальний товарооборот зріс з 2% українського ВВП у 2001 році до 11% у 2020 році. 

Нагадаємо, що у першому півріччі прямі іноземні інвестиції зросли на $2,7 мільярда

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25 09 2021 15:25
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