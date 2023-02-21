Китай стурбований тим, що конфлікт в Україні "вийшов з-під контролю" — CNN

Пекін закликав "відповідні країни" не роздмухувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань".

Китай "глибоко стурбований" тим, що конфлікт в Україні "виходить з-під контролю".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, виступаючи з ключовою промовою на відкритті конференції з питань безпеки, пише CNN.

"Китай глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю", - сказав Цинь Ган на Лантінгському форумі, організованому МЗС Китаю в Пекіні.

"Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику "сьогодні Україна, завтра - Тайвань", - сказав міністр.

Заява Цинь прозвучала на тлі візиту до москви високопоставленого дипломата Ван Ї та заяв американських офіційних осіб про те, що Пекін розглядає можливість надання летальної військової допомоги кремлю.

У понеділок Ван Ї заявив, що Китай готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення припинення вогню і тривалого миру в Україні.

Як відомо, Пекін неодноразово відмовлявся засудити росію за її вторгнення в Україну і утримувався від того, щоб називати це "війною" - натомість використовуючи кремлівський опис "спеціальної військової операції". Китай послідовно покладає відповідальність за конфлікт на НАТО і США.

Як раніше писав iPress, Китай прагне переконати світ, що може стати посередником у досягненні миру між росією та Україною.

Також Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби Китай не підтримував росію у війні.