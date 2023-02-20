Китай прагне переконати світ, що може стати посередником у досягненні миру між росією та Україною – ЗМІ

Пекін може ініціювати резолюцію в ООН до річниці війни, яка буде змагатися з представленою союзниками України.

Через рік після оголошення про "безмежне" партнерство з росією Китай намагається переконати світ, що дотримується нейтралітету і може допомогти покласти край війні проти України.

Однак ця ідея викликає скептицизм в США і Європі і побоювання чиновників, що китайські мирні пропозиції будуть співзвучні з ідеями російського диктатора путіна і зможуть отримати підтримку в ООН.

Про це пише Bloomberg.

Анонсований Китаєм на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними мирний план для України досі не був оприлюднений. Політичний радник китайського лідера Сі Цзіньпін Ван І, анонсуючи його, заявляв, що йтиметься про заклики до поваги до територіальної цілісності, захисту ядерних об'єктів і протидії використанню біохімічної зброї.

Ознайомлені з планом європейські чиновники сказали Bloomberg, що в план, ймовірно, будуть включені заклики до припинення вогню і припинення поставок зброї в Україну. Вони припускають, що ці пропозиції будуть співзвучні з тим, що володимир путін скаже під час свого виступу 21 лютого.

"Потенційно можуть запропонувати проект резолюції організації Об'єднаних Націй в першу річницю вторгнення 24 лютого, щоб конкурувати з резолюцією, підтриманою прихильниками України, вимагають, щоб росія вивела війська і припинити бойові дії. Хоча у плану Китаю мало шансів на успіх, союзники США стурбовані тим, що ця пропозиція може знайти відгук у країнах глобального Півдня і потенційно залучити голоси в ООН", – зазначають журналісти.

Bloomberg також зазначає, що подібна мирна пропозиція допомагає китайському лідеру підтримувати імідж світового державного діяча.

Нагадаємо, раніше Зеленський підкреслив, що для України важливо, аби Китай не підтримував росію у війні.