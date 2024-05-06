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ПОЛІТИКА

Єврокомісія розпочинає процес закриття штрафної процедури щодо Польщі за порушення цінностей ЄС

06 травня 2024, 17:40
Єврокомісія розпочинає процес закриття штрафної процедури щодо Польщі за порушення цінностей ЄС
Фото: з вільного доступу
Польща подала Єврокомісії план заходів для вирішення проблем із незалежністю правосуддя, верховенством права ЄС і виконанням рішень Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.

Європейська комісія оголосила про перший крок для закриття штрафної процедури щодо Польщі, яка передбачала покарання через недотримання країною цінностей ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 6 травня.

Виконавчий орган ЄС оголосив, що завершив перегляд ситуації з верховенством права в Польщі та дійшов висновку, що "в Польщі більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права в розумінні статті 7(1) Договору про Європейський Союз".

Там відзначається, що Польща подала Єврокомісії план заходів для вирішення проблем із незалежністю правосуддя, верховенством права ЄС і виконанням рішень Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.

"Комісія дійшла висновку, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права", – йдеться в повідомленні.

Рішення Єврокомісії все ще потребує формального схвалення держав-членів ЄС. Зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу запланована на кінець травня, що дозволяє припустити, що остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом.

Крок ЄС є політичною перемогою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, який після вступу на посаду минулого року зробив перезавантаження відносин між Варшавою і Брюсселем своїм  пріоритетом.

ПольщаЄврокомісія

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