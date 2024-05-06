Єврокомісія розпочинає процес закриття штрафної процедури щодо Польщі за порушення цінностей ЄС
Європейська комісія оголосила про перший крок для закриття штрафної процедури щодо Польщі, яка передбачала покарання через недотримання країною цінностей ЄС.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 6 травня.
Виконавчий орган ЄС оголосив, що завершив перегляд ситуації з верховенством права в Польщі та дійшов висновку, що "в Польщі більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права в розумінні статті 7(1) Договору про Європейський Союз".
Там відзначається, що Польща подала Єврокомісії план заходів для вирішення проблем із незалежністю правосуддя, верховенством права ЄС і виконанням рішень Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.
"Комісія дійшла висновку, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права", – йдеться в повідомленні.
Рішення Єврокомісії все ще потребує формального схвалення держав-членів ЄС. Зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу запланована на кінець травня, що дозволяє припустити, що остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом.
Крок ЄС є політичною перемогою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, який після вступу на посаду минулого року зробив перезавантаження відносин між Варшавою і Брюсселем своїм пріоритетом.