Посол спростував зупинку аграрних переговорів із Польщею через арешт Сольського

Польща не зупиняла переговорів з Україною з аграрних питань.

Варшава не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань, вони продовжуються на усіх рівнях.



Про це у коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич.

Він прокоментував заяву заступника міністра сільського господарства Польщі Міхала Колодзєйчака у польських ЗМІ про нібито зупинення переговорів з Україною через справу ексміністра сільського господарства Миколи Сольського.

"Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі. Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним", - підкреслив Зварич.

Нагадаємо, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак заявив, що Польща призупинила перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули міністрові аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступникові Маркіяну Дмитрасевичу.