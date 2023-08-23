Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай та ПАР наполягають на переговорах між Києвом і москвою

23 серпня 2023, 10:04
Китай та ПАР наполягають на переговорах між Києвом і москвою
З вільних джерел
Китай також привітав нещодавню миротворчу українсько-російську місію лідерів африканських держав.

Китай і Південна Африканська Республіка (ПАР) заявили, що розв'язати "конфлікт" на території України можливо лише шляхом діалогу та переговорів. Тому вони прагнуть продовжувати сприяти його політичному врегулюванню.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів двох держав Сі Цзіньпіна та Сиріла Рамафоси, повідомляє Xinhua.

У документі йдеться, що Китай і ПАР підтримують глобальну систему, в якій центральне місце відводиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права та основні норми, що регулюють відносини між державами, засновані на цілях і принципах Статуту ООН, у тому числі принципах поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності.

"Обидві сторони погодилися, що діалог та переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони продовжуватимуть сприяти мирним переговорам та відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту", - зазначається в заяві.

Китай також привітав нещодавню миротворчу українсько-російську місію лідерів африканських держав.

Нагадаємо, саміт найбільших країн, що розвиваються проходить 22-24 серпня в ПАР. Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка обговорять розширення групи та збільшення торгівлі у місцевій валюті, а також війну росії проти України.

КитайПАРвійна в Україні

Останні матеріали

Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Політика
Не слід читати Washington Post. ЗСУ просуваються і знищують російську артилерію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 00:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється