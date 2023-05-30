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ПОЛІТИКА

Китай відхилив прохання США про зустріч міністрів оборони

30 травня 2023, 10:08
Китай відхилив прохання США про зустріч міністрів оборони
Деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу.

Китай відхилив прохання США про зустріч між керівниками оборонних відомств цих країн Ллойда Остіна та Лі Шанфу на щорічному форумі безпеки в Сінгапурі.

Про це повідомляє Reuters.

У Білому домі розповіли, що міністерство оборони обговорювало можливість про початок переговорів між Остіном і його китайським колегою Шанфу,

"Вночі КНР повідомила США, що вони відхилили наше запрошення на початку травня для міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі", - зазначили в Пентагоні.

Як зазначає виданя, деякі аналітики з питань безпеки вважають, що можливою причиною відмови є роздратування Пекіна санкціями США проти Лі Шанфу, які були введені за "нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї "Рособоронекспорт" до Китаю".

У Пентагоні заявили, що вірять у відкрите спілкування, щоб "забезпечити те, щоб конкуренція не переросла в конфлікт". Варто зазначити, що керівники оборонних відомств, 2 червня, відвідають Сінгапур, де проведуть двосторонні зустрічі з колегами з усього регіону.

Раніше ми писали, що  Пекін кидає москві економічний рятівний круг на тлі ізоляції та санкцій Заходу. Китай і росія готові твердо підтримувати один одного в "основних інтересах". 

СШАКитайміністри

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