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Китай відмовився від російської нафти на $500 млн через ймовірне забруднення

Росія не може продати свою забруднену нафту навіть зі знижкою у 10-15 доларів за барель
Китайські нафтопереробні компанії відмовилися приймати близько 1 мільйона тонн російської нафти, яку доставили до країни на танкерах, через інцидент із потраплянням до нафти хлорорганічних речовин.
Китай відмовився від російської нафти на $500 млн через ймовірне забруднення Фото: з відкритих джерел

Відповідні танкери з нафтою Росія направила до Китаю з Європи через те, що європейські компанії відмовилися приймати її і там. Загальна вартість російської нафти, яку танкерами перевозять з Європи до Азії та назад складає близько 500 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".

Росія не може продати свою забруднену нафту навіть зі знижкою у 10-15 доларів за барель.

"Я не хочу ризикувати нашим обладнанням лише заради дешевої нафти", - повідомив один з нафтотрейдерів.

Зазначається, що у забрудненій російській нафті підвищений вміст хлорорганічних речовин, які несуть шкоду обладнанню нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, що у трубопроводі "Дружба" зафіксували нове забруднення. Транзит нафти до Польщі призупинили.

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25 06 2019 13:51
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