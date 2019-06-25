Китай відмовився від російської нафти на $500 млн через ймовірне забруднення
Відповідні танкери з нафтою Росія направила до Китаю з Європи через те, що європейські компанії відмовилися приймати її і там. Загальна вартість російської нафти, яку танкерами перевозять з Європи до Азії та назад складає близько 500 мільйонів доларів, повідомляє "Громадське".
Росія не може продати свою забруднену нафту навіть зі знижкою у 10-15 доларів за барель.
"Я не хочу ризикувати нашим обладнанням лише заради дешевої нафти", - повідомив один з нафтотрейдерів.
Зазначається, що у забрудненій російській нафті підвищений вміст хлорорганічних речовин, які несуть шкоду обладнанню нафтопереробних заводів.
Нагадаємо, що у трубопроводі "Дружба" зафіксували нове забруднення. Транзит нафти до Польщі призупинили.
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