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ПОЛІТИКА

Китай відповів на продаж США зброї Тайваню бойовими маневрами біля острова

28 жовтня 2024, 08:32
Китай відповів на продаж США зброї Тайваню бойовими маневрами біля острова
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
За даними Міністерства оборони Тайваню, китайські військові літаки й кораблі здійснили чергове "бойове патрулювання".

Китайські літаки й кораблі провели бойове патрулювання біля Тайваню. Це стало відповіддю Пекіна на продаж США великої партії зброї Тайбею.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства оборони Тайваню, китайські військові літаки й кораблі здійснили чергове "бойове патрулювання" біля острова після того, як Пекін пригрозив вжити контрзаходів у відповідь на пакет продажу зброї Сполученими Штатами на суму 2 млрд доларів.

Починаючи з ранку неділі, тайванські військові виявили 19 китайських військових літаків, зокрема винищувачі Су-30, що здійснюють "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню разом із китайськими військовими кораблями.

Китайські літаки пролетіли у повітряному просторі на півночі, центрі, південному заході й сході острова. Військові Тайваню були відправлені для спостереження за ними.

Китай проводить такі патрулювання навколо острова кілька разів на місяць. Однак це сталося вперше після того, як цього місяця Пекін провів новий раунд повномасштабних військових навчань біля острова.

У п'ятницю, 25 жовтня, США затвердили пакет постачання зброї Тайваню на 2 млрд доларів. До нього, зокрема, увійшла відправка вдосконаленої системи ППО Nasams, що пройшла випробування в Україні.

Уряд Тайваню привітав 17-й за рахунком пакет військової допомоги за період правління Джо Байдена.

СШАКитайзброяТайвань

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