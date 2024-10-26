США продадуть Тайваню ППО на $2 млрд

Острів закупить три системи NASAMS, 123 удосконалені ракети AMRAAM-ER і радари.

Держдеп США погодив рішення про можливий продаж Тайваню комплексів ППО середньої дальності NASAMS та супутнього обладнання на загальну суму 2 млрд доларів.

Про це напередодні повідомило Агентство зі співпраці у сфері оборони і безпеки США.

Тайвань планує закупити три системи NASAMS, 123 удосконалені ракети земля-повітря середньої дальності AMRAAM-ER, радари AN/TPS-77 та AN/TPS-78 та інше обладнання. Головним підрядником буде компанія Raytheon.

"Запропонований продаж відповідає національним, економічним та оборонним інтересам США, підтримуючи постійні зусилля отримувача щодо модернізації своїх збройних сил та надійної обороноздатності", – йдеться у заяві.

Агенство повідомила, що родаж допоможе підвищити безпеку Тайваня та сприятиме "підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні".

Нещодавно ми писали, що Тайвань запустив виробництво далекобійних дронів-камікадзе дальністю 1000 км.