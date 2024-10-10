Тайвань запустив виробництво далекобійних дронів-камікадзе дальністю 1000 км

До кінця наступного року планують виготовити і передати в армію 200 таких БпЛА.

В Тайвані розпочалося серійне виробництво нових ударних протирадіолокаційних дронів Chien Hsiang, які летять 1000 кілометрів.

Про це пише Taiwan News.

Виробляє їх Чжуншанський інститут науки та технологій Тайваню.

Безпілотники надійдуть на озброєння тайванських Військово-повітряних сил у двох модифікаціях, які відрізняються системами наведення на ціль, проте з однаковими потужними боєголовками.

Перший варіант дрона використовує оптико-електронну та інфрачервону системи наведення.

Другий тип БпЛА оснащений супутниковим наведенням для ураження високопріоритетних стаціонарних та мобільних цілей противника.

Перша партія нових безпілотників-камікадзе вже доставлена до командування ППО для оперативного розгортання, а до кінця 2025 року мають виготовити і передати армії порядка 200 таких дронів.

Днями США оголосили про найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на $567 млн.