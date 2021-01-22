Китай відправить у космос перший сонячний зонд у 2022 році

Супутник працюватиме на сонячно-синхронній орбіті в 720 км над Землею, щоб стежити за Сонцем 24 години на добу

Запуск у космос першого китайського сонячного зонда, Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), запланований на першу половину 2022 року.

Супутник працюватиме на сонячно-синхронній орбіті в 720 км над Землею, щоб стежити за Сонцем 24 години на добу, повідомляє "Укрінформ".

За повідомленням Цзицзіньшанської астрономічної обсерваторії при Академії наук Китаю - науково-дослідного інституту, що базується в Нанкіні східнокитайській провінції Цзянсу, термін роботи супутника, загальна маса якого становить близько 1000 кг, становитиме не менш як чотири роки.

До основних наукових завдань зонда буде входити спостереження за магнітним полем Сонця і двома основними вулканічними явищами, або сплесками на зірці, які є сонячними спалахами і корональними викидами маси (CMEs). Він розгорне три корисні вантажі, включаючи Повний дисковий векторний магнітограф, Жорсткий рентгенівський тепловізор і Сонячний телескоп Лайман-альфа.

На даний час Сонце є єдиною нерухомою зіркою, яка може бути детально вивчена людиною. Переважна більшість його випромінювання блокується атмосферою Землі. Тільки відправивши зонди в космос, можна отримати повне уявлення про небесне світило для подальших досліджень.

Оскільки температура Сонця змінюється протягом 11-річного циклу, а зірка входить у 25-й сонячний цикл, вона, за оцінками, досягне свого піку випромінювання приблизно в 2025 році. Сонячний зонд може допомогти отримати докладні записи сонячної активності під час її підйому до пікових років, зазначив співробітник інституту Гань Вейцюнь.

Супутник також реалізує свій потенціал у галузі прогнозування космічної погоди. CMEs можуть бути виявлені обсерваторією принаймні за 40 годин до їх прибуття, що, як очікується, ще більше полегшить раннє попередження про шкоду електромагнітному середовищу Землі.

З 1960-х років у всьому світі було запущено більш як 70 супутників, пов'язаних зі спостереженням за Сонцем. За словами Гань Вейцюня, ASO-S, як очікується, закриє прогалину Китаю в цій галузі.

Читайте також: Астрономи розкрили секрет дивної екзопланети завбільшки з Юпітер