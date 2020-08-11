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Китай відправив на орбіту перший в світі супутник 6G

Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі
Китай відправив на орбіту перший в світі тестовий супутник мережі 6G, який повинен показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.
Китай відправив на орбіту перший в світі супутник 6G Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.

Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.

Фото: Xinhua

Експериментальний апарат 6G розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.

Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.

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08 11 2020 12:31
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