ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай відправив на орбіту перший в світі тестовий супутник мережі 6G, який повинен показати, наскільки добре працює експериментальна технологія мережі шостого покоління.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай відправив на орбіту перший в світі супутник 6G
Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі
Фото: з вільних джерел
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє ВВС.
Супутник успішно вийшов на орбіту разом з 12 іншими апаратами з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі.
Фото: Xinhua
Експериментальний апарат 6G розроблений компанією Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology спільно з Китайським університетом електронних наук і технологій та компанією Beijing MinoSpace Technology.
Технологія передбачає використання високочастотних терагерцових хвиль для досягнення швидкості передачі даних, у багато разів перевищує можливу швидкість 5G.
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08 11 2020 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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