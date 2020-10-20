NASA обрало Nokia для створення першої мережі зв'язку на Місяці
Фінська Nokia Corp. обрана партнером Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зі створення першої мережі LTE на Місяці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляється у прес-релізі Nokia, лабораторія Bell Labs, яка належить компанії, братиме участь у створенні та розгортанні мережі на поверхні Місяця до кінця 2022 року.
У Nokia зазначили, що ця мережа дасть змогу здійснювати функції дистанційного керування місяцеходами, надасть можливості навігації у режимі реального часу та передачі відео високої роздільної здатності.
"Мережа LTE Nokia, яка є попередником 5G, ідеально підходить для забезпечення бездротового зв'язку для будь-якої роботи, яку мають виконувати астронавти", - йдеться у повідомленні компанії.
У компанії заявили, що її технології були спеціально розроблені, щоб "витримати важкі умови запуску та посадки на Місяці, а також працювати в екстремальних космічних умовах".
Nokia спільно з Intuitive Machines працюватиме над інтеграцією системи у космічний апарат, який доставить її на Місяць.
Передбачається, що створення мереж зв'язку стане важливим компонентом програми польотів на Місяць Artemis, які NASA збирається здійснити у найближчі роки.
Нагадаємо, що NASA виділяє гроші на мережу 4G для космосу й апарату, що підстрибує
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ