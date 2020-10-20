NASA обрало Nokia для створення першої мережі зв'язку на Місяці

Передбачається, що створення мереж зв'язку стане важливим компонентом програми польотів на Місяць Artemis, які NASA збирається здійснити у найближчі роки

"Мережа LTE Nokia, яка є попередником 5G, ідеально підходить для забезпечення бездротового зв'язку для будь-якої роботи, яку мають виконувати астронавти", - йдеться у повідомленні компанії.

Фінська Nokia Corp. обрана партнером Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) зі створення першої мережі LTE на Місяці, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється у прес-релізі Nokia, лабораторія Bell Labs, яка належить компанії, братиме участь у створенні та розгортанні мережі на поверхні Місяця до кінця 2022 року.

У Nokia зазначили, що ця мережа дасть змогу здійснювати функції дистанційного керування місяцеходами, надасть можливості навігації у режимі реального часу та передачі відео високої роздільної здатності.

"Мережа LTE Nokia, яка є попередником 5G, ідеально підходить для забезпечення бездротового зв'язку для будь-якої роботи, яку мають виконувати астронавти", - йдеться у повідомленні компанії.

У компанії заявили, що її технології були спеціально розроблені, щоб "витримати важкі умови запуску та посадки на Місяці, а також працювати в екстремальних космічних умовах".

Nokia спільно з Intuitive Machines працюватиме над інтеграцією системи у космічний апарат, який доставить її на Місяць.

Передбачається, що створення мереж зв'язку стане важливим компонентом програми польотів на Місяць Artemis, які NASA збирається здійснити у найближчі роки.

Нагадаємо, що NASA виділяє гроші на мережу 4G для космосу й апарату, що підстрибує