NASA виділяє гроші на мережу 4G для космосу й апарату, що підстрибує

Розробки потрібні для місій на Місяць і Марс

Американське аерокосмічне агентство NASA обрало проєкти, на які загалом витратить 370 мільйонів доларів. Нові розробки мають допомогти в майбутніх місіях NASA на Місяць та Марс.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Усі проєкти поділили на три групи. Перша — розробки технологій управління кріогенними паливами у невагомості. Компанія Lockheed Martin отримала найбільший грант у цій категорії — 89 мільйонів доларів на демонстрацію використання рідкого водню, який вважається «найскладнішим кріогенним паливом для тестування на орбіті».

Також у цій групі 53 мільйони доларів отримала SpaceX Ілона Маска. Компанія має продемонструвати перекачування 10 тонн рідкого кисню між резервуарами корабля Starship.

Компанія Eta Space має продемонструвати під час тестового польоту використання кріогенного палива. На це виділили 27 мільйонів доларів. А United Launch Alliance отримали 86 мільйонів для розробки кріогенного палива на основі рідкого кисню та водню.

Друга група — розробки для дослідження поверхні Місяця. Компанія Intuitive Machines отримала грант на 41,6 мільйона доларів та має розробити невеликий апарат, що підстрибуватиме для дослідження місячних кратерів. Він також має доставляти кілограм вантажу на понад 2,5 кілометри та знімати поверхню з високою роздільною здатністю.

Виробник мобільних телефонів Nokia за 14,1 мільйона доларів має запровадити 4G мережу зв'язку в космосі. Система повинна забезпечити зв'язок на поверхні Місяця на великих відстанях, більшу надійність, ніж сучасні стандарти, а також збільшити швидкість передачі даних.

Компанія Masten Space за 2,8 мільйона повинна створити хімічне джерело тепла та електроенергії, що допоможе пристроям працювати в екстремальних умовах вночі на Місяці.

Третя група — демонстрації систем для точної посадки. Грант отримала одна компанія на 10 мільйонів доларів — Masten. Вона має представити систему для точної посадки та запобігання зіткненням у космосі.

Як у NASA планують освоювати Місяць?

Агентство має на меті до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі «першу жінку й наступних чоловіків». Мета програми полягає в організації наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться, зокрема, про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марсу.

Наприкінці квітня NASA обрало компанії, яким доручило розробити посадкові модулі для здійснення польоту на Місяць до 2024 року. Ними стали Blue Origin Джефа Безоса, SpaceX Ілона Маска та американська компанія Dynetics. Очікується, що готові проєкти посадкових модулів компанії-підрядники NASA мають представити до лютого 2021 року

Нагадаємо, що раніше вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця