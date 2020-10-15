Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.
Згадані держави уклали між собою «Угоду Артеміди» – міжнародний договір про освоєння Місяця, котрий врегульовує, зокрема, і питання видобутку на ньому корисних копалин.
Країни підписали договір в онлайн-режимі в рамках Міжнародного конгресу астронавтів. Характерно, що Росія і Китай цієї угоди не підписували.
Договір названо на честь американської місячної програми Artemis (Артеміда). Його проєкт запропонував Вашингтон.
У США наголосили, що підписані угоди базуються на положеннях Договору про космос, укладеного ще в 1967 році з ініціативи США, Великої Британії і СРСР. Документ забороняв встановлювати суверенітет над будь-яким космічним тілом або його частиною. У NASA зазначають, що його формулювання розпливчасті та обмежують реальне застосування документу. З цією метою, як повідомляють в агентстві, і був укладений новий договір.
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Нова угода, зокрема, регламентує видобуток копалин на Місяці - за задумом NASA, країни, хоч і не мають права заявляти суверенітет над окремими ділянками Місяця, але можуть видобувати її ресурси. Документ дозволяє створювати бази з видобутку корисних копалин і «зони безпеки» навколо них для запобігання конфліктів з іншими країнами.
Голова NASA Джеймс Брайденстайн висловив сподівання, що Росія в майбутньому приєднається до угоди або, принаймні, буде слідувати принципам, які в ній викладені.
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