Китай відреагував на атаку дронами по кремлю

Позиція Пекіна щодо війни "послідовна та зрозуміла", наголосили в МЗС країни.

Китай відреагував на атаку дронами кремля в ніч проти 3 травня. У Міністерстві закордонних справ КНР закликали обидві сторони уникати дій, які призведуть до подальшої ескалації.

Про це повідомляє RTHK.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію", – заявила представниця китайського зовнішньополітичного відомства Мао Нін.

Також вона відповіла, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника до України.

"Інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії до України та інших країн опублікують своєчасно. Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення української кризи", – сказала Мао Нін.

Нагадаємо, в ніч проти 3 травня два безпілотника атакували кремль. Згодом цю інформацію також підтвердили у пресслужбі президента рф.