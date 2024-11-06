Китай відреагував на перемогу Трампа на виборах
06 листопада 2024, 15:33
Фото: з вільного доступу
Речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін прокоментувала результати виборів у США
Китай має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі.
Про це заявила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін.
"Китай продовжить вибудовувати китайсько-американські відносини із акцентом на мирне та стабільне співіснування зі Сполученими Штатами на основі взаємної вигоди та поваги", – заявила Мао Нін, коментуючи американські вибори.
Посадовиця зауважила, що нинішні президентські перегони – внутрішня справа США, тож Китай із повагою ставиться до будь-якого вибору американського народу.
Утім, Мао Нін відмовилася коментувати інформацію про те, що переможець виборів Дональд Трамп може підвищити мито для китайських товарів.
Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.