Китай відреагував на перемогу Трампа на виборах

Речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін прокоментувала результати виборів у США

Китай має надію на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі США за нової адміністрації наступного президента в Білому домі.

Про це заявила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін.

"Китай продовжить вибудовувати китайсько-американські відносини із акцентом на мирне та стабільне співіснування зі Сполученими Штатами на основі взаємної вигоди та поваги", – заявила Мао Нін, коментуючи американські вибори.

Посадовиця зауважила, що нинішні президентські перегони – внутрішня справа США, тож Китай із повагою ставиться до будь-якого вибору американського народу.