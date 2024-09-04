Китай відреагував на удар росії по Полтаві

На переконання китайської сторони, наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації.

Позиція Китаю щодо "української кризи", попри будь-які події, залишається незмінною і полягає у закликах до якнайшвидшого припинення вогню та пошуку політичного врегулювання конфлікту.

Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на запит власного кореспондента Укрінформу в Китаї з проханням відреагувати на жорстокий удар росіян по навчальному закладу в Полтаві і вбивство більше 50-ти людей.

"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною і чіткою. В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь, зупинити бойові дії та шукати політичне вирішення конфлікту", – ідеться у відповіді.

На переконання китайської сторони, наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації, для чого потрібно не допускати розширення лінії фронту, уникати ескалації бойових дій та утримуватися від кроків, що ведуть до посилення збройного протистояння.

"Усім сторонам слід проявляти стриманість, уникати дій, які можуть призвести до загострення конфлікту, та створювати умови, щоб якнайшвидше дійти політичного врегулювання кризи", – зазначається в документі.