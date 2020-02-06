Китай восени почне шукати інопланетні цивілізації

Головний науковець проєкту Чжан Тонцзі заявив, що телескоп під час попередніх випробувань вловив декілька сигналів, але потрібно додатково їх вивчити, щоб зрозуміти, звідки вони надійшли. Він додав, що навряд чи отримані сигнали від інопланетян

Сферичний радіотелескоп "Небесне око Китаю" з діаметром у 500 метрів у вересні почне шукати сигнали від прибульців.

Про це заявили науковці, які займаються проєктом, повідомляє державне китайське медіа Science and Technology Daily.

Телескоп закінчили будувати у 2016 році, а у січні 2020 року він почав працювати. За словами вчених, "Небесне око Китаю" може вловлювати не надто далекі сигнали з космосу.

Головний науковець проєкту Чжан Тонцзі заявив, що телескоп під час попередніх випробувань вловив декілька сигналів, але потрібно додатково їх вивчити, щоб зрозуміти, звідки вони надійшли. Він додав, що навряд чи отримані сигнали від інопланетян.

За словами науковця, пошук сигналів інопланетян не має зашкодити "нормальним науковим дослідженням", для яких створили телескоп, зокрема виявлення міжзоряних сигналів, які можуть допомогти зрозуміти утворення Всесвіту.

Нагадаємо, що Китай хоче сісти на Марс уже в липні