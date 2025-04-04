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ПОЛІТИКА

Китай введе додаткові мита розміром 34% на весь імпорт зі США

04 квітня 2025, 13:45
Китай введе додаткові мита розміром 34% на весь імпорт зі США
Фото: з вільного доступу
Це відповідь на аналогічний удар Трампа.

Китай з 10 квітня запровадить 34% мита на весь імпорт із США. Пекін відповів на нові тарифи американського президента Дональда Трампа, виконавши обіцянку "відплати" на тлі загострення торговельної війни,.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай пішов на цей крок після того, як Трамп оголосив про масштабні тарифи про американських торговельних партнерів, розпочавши глобальну тарифну війну. Після оголошення Трампа про тарифи на Китай чекають нові 34% мита на додаток до 20% тарифів, які глава Білого дому запровадив раніше. Таким чином, загальний обсяг мит США проти Китаю досягне 54%, наближаючись до 60% тарифів, якими Трамп погрожував під час передвиборчої кампанії.

Трамп також підписав указ про закриття торгової лазівки, відомої як de minimis, що дозволяла безмитно ввозити в США товари низької вартості з Китаю та Гонконгу. Ще глава Білого дому наказав торговельному представнику США до 1 квітня визначити, чи виконує Китай свої зобов'язання в межах американсько-китайської торговельної угоди 2020 року, яка вимагала від Пекіна збільшити закупівлю американського експорту на $200 мільярдів протягом двох років. Китай не зміг досягти своїх цілей, коли почалася пандемія COVID-19. За даними китайської митниці, у 2017 році, до початку минулої торговельної війни, Пекін купив американських товарів на $153 мільярди, а минулого року ця цифра зросла до $164 мільярдів.

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Трамп заявив, що протягом "десятиліть" США знижували торговельні барʼєри для інших країн, тоді як ці країни "встановлювали величезні тарифи на нашу продукцію". До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%.

КитайДональд Трампмита

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