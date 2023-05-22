Китай викликав посла Японії через заяви на G7

Уряд китаю викликав "на килим" посла Японії в Китаї у зв’язку із заявами саміту G7.

Заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун вчора викликав посла Японії Хідео Тарумі і заявив про рішучий протест у зв’язку з рішеннями G7, які містять критику на адресу Китаю.

Про це повідомляє CGTN.

В Пекіні вважають, що комюніке лідерів G7 і деякі інші документи, ухвалені на саміті в "містять безпідставні закиди на адресу Китаю щодо ситуації в Тайванській протоці, Східнокитайському й Південнокитайському морях, Гонконгу, Сіньцзяні й Тибеті, а також ядерної політики Китаю".

Посадовець МЗС заявив японському послу Тарумі, що Японія, яка головує в G7, вступила у змову з іншими країнами для дискредитації та нападів на Китай, а також грубого втручання у внутрішні справи країни.

"Це порушує основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією, а також підриває суверенітет, безпеку та інтереси розвитку КНР. Китайська сторона категорично незадоволена і рішуче виступає проти", - заявив китайський дипломат.

Він додав, що питання Гонконгу, Сіньцзяну і Тибету є внутрішніми справами Китаю, які не терплять втручання зовнішніх сил, а Тайвань перебуває в центрі інтересів Китаю і вважається червоною лінією, яку не можна перетинати, ащоюби не зруйнувати політичну основу китайсько-японських відносин.

Крім того китайський очільник МЗС Сунь Вейдун заперечив інші заяви лідерів G7.

"Японська сторона повинна виправити своє сприйняття Китаю, зрозуміти його стратегічну автономію… та сприяти стабільному розвитку китайсько-японських відносин конструктивною позицією", - додав Вейдун.