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Китай вимагатиме від усіх розробників додатків ділитися бізнес-даними – Reuters

10 серпня 2023, 11:47
Китай вимагатиме від усіх розробників додатків ділитися бізнес-даними – Reuters
Фото: з вільних джерел
Нове правило в першу чергу спрямоване на боротьбу з онлайн-шахрайством, але воно вплине на всі додатки в Китаї.

Китай вимагатиме від усіх розробників мобільних додатків у країні надавати уряду інформацію про їхню діяльність, що стало останнім кроком Пекіна, спрямованим на те, щоб контролювати галузь. 

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 8 серпня, Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю заявило, що додатки без належної реєстрації будуть покарані після закінчення пільгового періоду, який завершується у березні наступного року - крок, який, на думку експертів, потенційно обмежить кількість додатків і сильно вдарить по малих розробниках.

Юрист компанії DeBund Law Offices Ю Юнтін каже, що наказ фактично вимагає отримання дозволів від Міністерства. За його словами, нове правило в першу чергу спрямоване на боротьбу з онлайн-шахрайством, але воно вплине на всі додатки в Китаї.

Співзасновник компанії AppInChina Річ Бішоп сказав, що нове правило також може вплинути на іноземних розробників, які мали можливість легко публікувати свої додатки в App Store, не показуючи жодних документів китайському уряду.

За його словами, для того, щоб відповідати новим правилам, розробники додатків тепер повинні або мати компанію в Китаї, або співпрацювати з місцевою компанією, яка публікує додатки.

Минулого тижня виробник iPhone видалив понад сотню додатків з App Store, щоб відповідати новим правилам після того, як Китай запровадив режим ліцензування для генеративних додатків зі штучним інтелектом (ШІ).

У повідомленні Міністерства також йдеться про те, що організації, "які надають інформаційні послуги в Інтернеті за допомогою додатків у таких сферах, як новини, видавнича справа, освіта, кіно і телебачення та релігія, також повинні подати відповідні документи".

Ця вимога може вплинути на доступність популярних соціальних мереж, таких як Twitter, Facebook та Instagram. Використання подібних застосунків заборонено в Китаї, але їх все ще можна завантажити з магазинів додатків, що дозволяє китайцям користуватися ними під час подорожей за кордон.

Китай уже вимагає, щоб мобільні ігри отримували ліцензії перед запуском у країні, і в 2020 році видалив десятки тисяч неліцензійних ігор з різних магазинів додатків.

У середу, 9 серпня, компанія Tencent, розробник WeChat — найпопулярнішої соціальної онлайн-платформи у Китаї, заявила, що міні-додатки, які можна відкрити у WeChat, також повинні відповідати новим правилам.

Нагадаємо, Байден підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай.

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