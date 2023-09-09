Китай виступає проти планів США провести G20 у 2026 році – FT

Пекін намагався вилучити згадку про майбутнє головування Америки з декларації цьогорічного саміту.

Китай виступив проти запланованого головування США у "Великій двадцятці" у 2026 році, що підкреслює глибоку недовіру між Пекіном і Вашингтоном.

Про це повідомляє FT.

За словами чотирьох чиновників, китайські посадовці використали дипломатичні зустрічі на саміті G20 у Нью-Делі цього тижня, щоб висловити свою незгоду з тим, що США на ротаційній основі головуватимуть у групі найбільших економік світу.

Суперечка про те, хто прийматиме саміт G20 у 2026 році, посилює китайсько-американську напруженість з багатьох питань, що обговорюються на щорічній зустрічі світових лідерів, включаючи війну росії проти України і зусилля у боротьбі зі зміною клімату.

Розподіл ротаційного головування в G20, яке передбачає визначення порядку денного для дискусій групи на відповідний рік, головування на міністерських зустрічах і проведення саміту лідерів, як правило, не викликає суперечок і відбувається за вільним графіком.

Але китайські дипломати закликали вилучити з декларації цьогорічного саміту G20 згадку про очікуване головування США у 2026 році, за словами двох осіб, поінформованих про закриті дискусії під час підготовки проекту документа. Західні країни, в тому числі Велика Британія, виступили проти цього кроку Китаю.

Офіційні особи повідомили FT, що позиція Китаю стала несподіванкою для дипломатів з інших країн і загострила розбіжності між двома наддержавами. Китайські аргументи проти США "не стосуються питань, пов'язаних із G20", сказав один із чиновників на умовах анонімності.

G20 не має постійного секретаріату. Наступного року головуватиме Бразилія, а у 2025 році - Південна Африка. Після цього кожна з країн-членів проведе саміт, тобто почнеться новий цикл. Перший саміт G20 відбувся у Вашингтоні у 2008 році.

США запропонували своє головування у 2026 році на знак відданості групі, яку розхитують геополітичні розбіжності, спричинені війною росії проти України.

"Ми самі з нетерпінням чекаємо на проведення саміту G20 у 2026 році. І навіть без активної участі росії та на тлі напруженості, яку створила війна, я все одно бачу G20 дуже ефективною", - заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не поїхав до Індії на цих вихідних, що стало першим випадком, коли він або будь-який інший китайський лідер пропустив саміт G20. Але Пекін наполягає на тому, що загалом позитивно ставиться до групи.

Відповідаючи на запитання про те, чи заважають заперечення Пекіна з таких питань, як Україна і зміна клімату, прийняти спільну заяву G20, представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін готовий співпрацювати з іншими сторонами за принципом "досягнення консенсусу".

"G20 є провідним форумом міжнародного економічного співробітництва. Китай надає великого значення діяльності G20 і бере в ній активну участь", - сказав речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що лідери країн G20 розпочали щорічний саміт у суботу, 9 вересня, у столиці Індії Нью-Делі, на тлі глибоких розбіжностей щодо війни рф проти України, але маючи широку згоду з таких питань, як криптовалюти та реформи багатосторонніх банків розвитку.