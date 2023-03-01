Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду — ЗМІ

КНР і росія маніпулюють інформацією, поширюючи твердження, що війну в Україні "розв'язало НАТО".

У США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з меседжами, які повністю збігаються з позицією росії щодо України.

Про це заявив координатор Центру глобальної взаємодії, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації Джеймс Рубін, цитує The Guardian

"Колодязь отруєний китайською та російською дезінформацією – це згубно", – заявив він.

Рубін підкреслив, що росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією, і додав, що Пекін діє в глобальному масштабі і витрачає більше, ніж москва.

За його словами, Китай повторює і поширює твердження рф, що війну "розв'язало НАТО".

"Ми, як нація, і Захід не поспішаємо реагувати, і це справедливе судження, що ми стоїмо перед дуже-дуже великим викликом. У комунікаційному просторі узгодження між Китаєм і росією близьке до завершення", – сказав Рубін.

Раніше Китай заявляв, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї до росії.