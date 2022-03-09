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Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі
Джерело: Сіньхуа
У Китаї відбувся успішний запуск ракети-носія Чанчжен-4С (Великий похід-4С) із космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія.
Про це повідомляє Синьхуа.
Вказано, що ракета стартувала о 07:44 за пекінським часом (02:44 за Києвом – ред.) із супутником дистанційного зондування Землі Яогань-33 02.
"Космічний апарат успішно досяг запланованої орбіти і використовуватиметься для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також для запобігання стихійним лихам і мінімізації збитків від них", – йдеться у повідомленні.
Для ракет-носіїв серії Чанчжен цей запуск став 435-м.
Раніше повідомлялось, що Китай запустив у космос шість нових супутників.
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03 09 2022 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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