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Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі

Космічний апарат використовуватиметься для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання стихійним лихам.
Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі Джерело: Сіньхуа

У Китаї відбувся успішний запуск ракети-носія Чанчжен-4С (Великий похід-4С) із космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія. 

Про це повідомляє Синьхуа.

Вказано, що ракета стартувала о 07:44 за пекінським часом (02:44 за Києвом – ред.) із супутником дистанційного зондування Землі Яогань-33 02.

"Космічний апарат успішно досяг запланованої орбіти і використовуватиметься для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також для запобігання стихійним лихам і мінімізації збитків від них", – йдеться у повідомленні.

Для ракет-носіїв серії Чанчжен цей запуск став 435-м.

Раніше повідомлялось, що Китай запустив у космос шість нових супутників.

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03 09 2022 12:28
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