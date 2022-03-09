Китай вивів на орбіту новий супутник дистанційного зондування Землі

Космічний апарат використовуватиметься для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання стихійним лихам.

У Китаї відбувся успішний запуск ракети-носія Чанчжен-4С (Великий похід-4С) із космодрому Цзюцюань в автономному районі Внутрішня Монголія.

Про це повідомляє Синьхуа.

Вказано, що ракета стартувала о 07:44 за пекінським часом (02:44 за Києвом – ред.) із супутником дистанційного зондування Землі Яогань-33 02.

"Космічний апарат успішно досяг запланованої орбіти і використовуватиметься для наукових експериментів, дослідження земельних ресурсів, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також для запобігання стихійним лихам і мінімізації збитків від них", – йдеться у повідомленні.

Для ракет-носіїв серії Чанчжен цей запуск став 435-м.

Раніше повідомлялось, що Китай запустив у космос шість нових супутників.