ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами
Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
Усі криптовалюти, зокрема Bitcoin, не є фіатними валютами і не можуть бути в обігу на ринку, повідомив Народний банк Китаю.
Відтак транзакції, пов'язані з криптовалютою, зокрема послуги офшорних бірж для резидентів, є незаконною фінансовою діяльністю.
Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю.
Котирування Bitcoin вже скоротилися на 3,69% 24 вересня й становлять 42 581 долар, продовжується падіння.
ДАНІ: COINDESK
Котирування другої найбільшої криптовалюти Ethereum впали на 8,39% до 2 863 долари.
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24 09 2021 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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