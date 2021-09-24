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Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами

Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю
Китайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.
Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Усі криптовалюти, зокрема Bitcoin, не є фіатними валютами і не можуть бути в обігу на ринку, повідомив Народний банк Китаю. 
 
Відтак транзакції, пов'язані з криптовалютою, зокрема послуги офшорних бірж для резидентів, є незаконною фінансовою діяльністю.
 
Агентство Китаю з економічного планування заявило, що зупинка видобутку криптовалют та боротьба з ним є важливими для досягнення цілі щодо викидів вуглецю.
 
Котирування Bitcoin вже скоротилися на 3,69% 24 вересня й становлять 42 581 долар, продовжується падіння.
 
ДАНІ: COINDESK
 
Котирування другої найбільшої криптовалюти Ethereum впали на 8,39% до 2 863 долари.
 
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24 09 2021 15:52
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