Bitcoin став офіційним платіжним засобом у Сальвадорі

Відтепер громадяни Сальвадору можуть скористатись урядовим цифровим гаманцем Chivo, який дозволяє розраховуватися за придбання товарів та послуг на території країни криптовалютою, що автоматично переводитиметься у долари США і назад

У Республіці Ель-Сальвадор з 7 вересня криптовалюта Bitcoin стала офіційним платіжним засобом.

Відповідний закон ухвалений ще три місяці тому і сьогодні офіційно набрав чинності.

Відтепер громадяни Сальвадору можуть скористатись урядовим цифровим гаманцем Chivo, який дозволяє розраховуватися за придбання товарів та послуг на території країни криптовалютою, що автоматично переводитиметься у долари США і назад.

Уряд Сальвадору також забезпечив стартову суму, еквівалентну 30 доларам США, у кожному такому гаманці громадянина країни.

CNN зазначає, що напередодні країна закупила 400 біткоїнів на суму понад 20 мільйонів доларів США.

Тим часом ціна найпопулярнішої криптовалюти за останні 24 години зросла на 1,5% до 52 486 доларів США.

Як відомо, Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.