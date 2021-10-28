Китай заборонив будувати хмарочоси у маленьких містах, бо це прояв "марнославства"

Китай заборонив у невеликих містах зводити "занадто високі будинки", оскільки вони непрактичні та є проявом марнотратства.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

У країні вже існує загальна заборона на будівництво хмарочосів, вищих за 500 метрів, і зведення "потворної архітектури". Однак тепер з'явилося уточнення залежно від кількості населення міста.

У китайських містах із населенням до 3 мільйонів заборонятимуть будівництво хмарочосів понад 150 метрів. Містам із більшим населенням дозволять зводити будівлі до 250 метрів.

Якщо місто з населенням до 3 мільйонів захоче збудувати висотку в понад 150 метрів, йому доведеться отримати спеціальний дозвіл. Але будівля за жодних обставин не може бути вищою за 250 метрів.

Аналогічно міста з понад 3 мільйонами людей зможуть отримати дозвіл на будівництво хмарочоса, вищого за 250 метрів, але не більше ніж 500 метрів.

Якщо ті, хто схвалює проєкти, знехтують правилами, їм загрожує "довічна відповідальність". Не уточнюється, що це означає.

Влада Китаю вважає, що високі будівлі у країні зводять для марнославства, а не для практичності. Наразі у країні розташовані одні з найвищих будівель світу - наприклад, 632-метрова Шанхайська вежа та 600-метровий Міжнародний фінансовий центр Пінань у Шеньчшені.

Нагадаємо, що в Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років