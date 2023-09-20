Китай закликає до поглиблення торговельних зв'язків з росією – Reuters
Китай закликав до збільшення транскордонного зв'язку з росією та поглиблення взаємної торгівлі і інвестиційної співпраці між країнами.
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що російський міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков провів "поглиблені" дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю Ваном Веньтао.
Ван під час переговорів заявив, що китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися та стає більш "твердим" під "стратегічним керівництвом глав двох держав".
"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, а росія перебуває під санкціями Заходу, москва покладається на економічну підтримку свого союзника Пекіна, живлячись китайським попитом на нафту та газ, а також на зерно", - зазначає видання.
Згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні китайський імпорт російських товарів зріс на 3% порівняно з роком раніше до 11,5 мільярда доларів.
"Пекін відкинув критику Заходу щодо його зростаючого партнерства з Москвою у світлі війни Росії проти України. Він наполягає, що зв’язки не порушують міжнародні норми, і Китай має прерогативу співпрацювати з будь-якою країною, яку він вибере", - пише Reuters.
Нагадаємо, У G7 закликали Китай тиснути на росію, щоб припинити агресію в Україні.