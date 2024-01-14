Китай закликає США припинити офіційну взаємодію з Тайванем

КНР висловив протест Сполученим штатам через заяву Держдепу з приводу виборів на Тайвані і назвав її серйозним порушенням принципу "одного Китаю.

Також він назвав її першою червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС КНР.

"Заява Державного департаменту США з приводу виборів у китайському регіоні Тайвань серйозно порушує принцип "одного Китаю»… а також суперечить власним політичним зобов’язанням США підтримувати лише культурні, комерційні та інші неофіційні відносини з тайванцями", - заявили у відомстві.

В МЗС додали, що Китай рішуче засуджує такі дії США і зробив серйозні зауваження американській стороні.

В дипломатичному відомстві наголосили, що питання Тайваню лежить в основі інтересів Китаю і є першою червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах.

"Ми закликаємо Сполучені Штати припинити взаємодію офіційного характеру з Тайванем", - заявив речник МЗС КНР.

Він додав, що Пекін також хоче, щоб Вашингтон припинив надсилати "будь-які неправильні сигнали сепаратистським силам про незалежність Тайваню".

Держдеп США у заяві з приводу тайванських виборів, серед іншого, зауважив, що з нетерпінням очікує на співпрацю з президентом Лаєм і лідерами всіх партій Тайваню для просування спільних інтересів і цінностей та розвитку давніх неофіційних відносин, підкресливши, що це відповідає політиці «одного Китаю» та іншим домовленостям Вашингтона з Пекіном.

"Ми впевнені, що Тайвань і надалі буде служити прикладом для всіх, хто прагне свободи, демократії та процвітання", - заявили в американському дипломатичному відомстві.

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